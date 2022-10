Sonia Bruganelli affronta Elenoire Ferruzzi | “Ti avrei aspettata fuori”

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 27 ottobre 2022) La questione Daniele Dal Moro edviene subitota nella prima parte della puntata. Alfonso Signorini annuncia una “decisione inevitabile” nei confronti della vippona, ma che scopriremo solo più avanti nel corso della dodicesima puntata, in onda oggi 27 Ottobre. Immediatamente invece vengono mostrate le prime clip del litigio tra i due vipponi e il conduttore cerca di chiarire quanto accaduto prendendo la situazione con le pinze, servirà?parla chiaro con: “Hai tanta rabbia dentro“ È nel momento in cui intervieneche in realtà è tutto più chiaro. L’opinionista del Grande Fratello Vip 7, accusa la vippona di scaricare la sua rabbia sugli altri. “Ti porti una ...