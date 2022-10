Reddito di cittadinanza | truffa da 8 mln a Cagliari | 300 denunce

Ildiche il governo Meloni vuole rivedere 'Riformarlo mi sembra più che necessario' per 'fare finalmente le cose necessarie perché il sostegno delnon abbia un effetto ...I passaggi sul caro bollette , quelli a difesa deldi, quelli sulle reali intenzioni del nuovo esecutivo: 'Mi viene un dubbio: non è che l'agenda Draghi la vuole scrivere lei'. ...Alcuni dei denunciati venivano appositamente in Italia per chiedere il reddito, una volta ottenuto con le false dichiarazioni, ritornavano nei paesi di origine. Tra le varie truffe messe in atto per p ...Una truffa da 8 milioni di euro sul reddito di cittadinanza. A scoprirla è stata la Polizia di Stato di Cagliari che ha denunciato 300 persone, cittadini stranieri che avrebbero dichiarato… Leggi ...