“Oggi è un altro giorno” | il gesto di Memo Remigi sconvolge il pubblico

Leggi su tvzap

(Di giovedì 27 ottobre 2022)ha palpeggiato in diretta tv Jessica Morlacchi. Nel video della presentazione diè unsi vede la faccia attonita di lei e quella furba di lui. È successo durante la puntata di venerdì 21 ottobre. Il video è diventano virale. Un pessimo fatto da vedere in diretta tv. Tanti personaggi televisivi e non hanno criticato aspramente ilvergognoso di. Cosa lo aspetta ora?palpeggia Jessica Morlacchi in diretta tv Durante la puntata di venerdì 21 ottobre, proprio mentre erano in corso le presentazioni del programma,ha allungato la mano prima sul fianco dell’opinionista per poi farla scendere fino al fondoschiena. La donna, accortasi del...