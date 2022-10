Mara Cagol | clamorosamente riaperto il caso sulla morte | interrogati ex membri delle Br

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Roma, 27 ott –, terroristaBrigate Rosse, e la sua turbolenta, sono argomento di dibattito e di indagine da quarantasette anni., lae le nuove testimonianze Secondo quanto riporta il Tgcom24 il conflitto a fuoco in cui morìè tornato argomento di discussione grazie all’interrogatorio di due exBr, avvenuto a Milano. In quella sparatoria morì, come si sa, anche l’appuntato dei carabinieri Giovanni D’Alfonso. La, moglie di Renato Curcio, rimase uccisa in quel conflitto avvenuto nell’Alessandrino, nel corso dell’operazione di liberazione dell’imprenditore Vittorio Vallarino Gancia, il quale era stato sequestrato il ...

