GP Messico | Formula 1 | programma e diretta tv del weekend

Tramite le colonne del sito ufficiale della Alpine, Esteban Ocon ha raccontato le proprie sensazioni in vista del prossimo Gran Premio del, terzultima prova del mondiale 2022 di1, evidenziando come la squadra sia pronta per affrontare le tante difficoltà legate all'appuntamento di Città del. A causa dell'elevata ...... che ha conquistato per la seconda stagione consecutiva sia il titolo costruttori di1 sia ...ufficiale poco prima che prenda il via il weekend in cui si tiene la gara di Città del. Uno ...Charles Le Clerc, il pilota automobilistico monegasco attivo in Formula 1 con la Ferrari, è fidanzato con Charlotte Siné, figlia di Emmanuel Siné, direttore generale del Société des Bains de Mer, cioè ...Sergio Perez si sta preparando al massimo per il Gran Premio del Messico. Nella sua gara di casa, Checo sa benissimo di avere la possibilità di vincere grazie a un team già campione del mondo come la ...