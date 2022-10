Due gieffine contro Daniele Dal Moro | “Hai baciato Elenoire | ti abbiamo visto”

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Duesi sono schierate dalla parte diFerruzziil compagnoDal, accusato di averl’inquilina Duesi sono schierate dalla parte diFerruzzi sostenendo cheDella abbia illusa con parole e baci a stampo. Dopo la lite tra, Giaele e Wilma hanno preso le parti della compagna. Così ieri sera c’è stato un confronto tra l’influencer e, al quale ha detto: “I baci in bocca ci sono stati e li ho visti! Non puoi negare perché ho. Baci a stampo e dormire insieme, lei può illudersi con queste cose. Lei si è arrabbiata perché tu la vedi solo come un’amica e ...