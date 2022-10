Borsa | Milano chiude in rialzo con Saipem | utility e banche

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Chiusura in decisoper Piazza Affari, maglia rosa tra le Borse del Vecchio Continente. Il listino milanese ha terminato le contrattazioni in progresso dello 0,9% trainato da(+15,7%), in ...

Tra le azioni più importanti dell'indice telecomunicazioni di, punta con decisione al rialzo la performance di Telecom Italia , con una variazione percentuale dell'1,58%. Tra le società meno ... Borsa: Milano chiude in rialzo (+0,9%)