Antonino Spinalbese rilascia un consiglio ad Elenoire | le sue parole

(Di giovedì 27 ottobre 2022)unalla gieffinaFerruzzi: ecco cosa è emerso dalledel concorrentecerca dire un preziosoadFerruzzi. La concorrente nelle ultime ore ha avuto un’accesa discussione con il coinquilino Daniele Dal Moro.negli ultimi giorni ha rivelato in Casa di esser rimasta delusa dal comportamento di Daniele nei suoi confronti. Dopo lo scontro,unad. Leggi anche —> giaele de dona il marito bradford ha preso una decisione gli aggiornamenti Il concorrente in giardino chiacchierando ...

Mentre nella casa del Grande Fratello Vip, Giaele De Donà è impegnata a dimostrare che il suo rapporto conn on è a senso unico, sembra che fuori da Cinecittà il marito Brad abbia preso una dura decisione . C'entra una sorpresa che la redazione avrebbe organizzato per il compleanno ...... nonostante abbia iniziato una relazione con Edoardo Donnamaria, continua a flirtare con. Nelle ultime ore, i fan del GF Vip hanno captato un dialogo piuttosto ambiguo. GF Vip: ...Antonino Spinalbese rilascia un consiglio alla gieffina Elenoire Ferruzzi: ecco cosa è emerso dalle parole del concorrente ...Una donna te lo dici, un uomo no". Sebbene l'intesa tra i "Donnalisi" (soprannome utilizzato dai fan di Edoardo e Antonella) sia alle stelle, nei giorni scorsi anche Antonino Spinalbese aveva ...