Verso Inter-Viktoria Plzen | Inzaghi studia la mossa | per la difesa

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Questa sera alle ore 18.45, l’incontrerà ila San Siro, per la sfida di ritorno dei gironi di Champions League. Una gara fondamentale per i nerazzurri, che vincendo questa sera accederebbero automaticamente agli ottavi di finale. Secondo quanto riportato da Sky Sport, mister Simonepotrebbe effettuare un cambio inrispetto a quanto ci si aspettava in questi giorni. Francesco AcerbiInfatti, Francesco Acerbi, sembrerebbe in vantaggio su Alessandro Bastoni per una maglia da titolare in. Il difensore centrale classe 1988 potrebbe quindi completare il terzetto composta da Skriniar e De Vrij.