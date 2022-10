The Witcher | CD Projekt Red annuncia il remake del videogioco

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Ilcult Thesarà al centro di unto ufficialmente da CDRed, ma l'attesa sarà piuttosto lunga. CDRed hato ufficialmente che realizzerà undelThein Unreal Engine 5. Il progetto non ha ancora una data di uscita e il comunicato ufficiale spiega che i fan dovranno essere piuttosto pazienti. I realizzatori hanno infatti spiegato: "Vogliamo realizzarlo nel modo giusto, quindi per favore siate pazienti. Ci vorrà un po' prima del momento in cui potremo condividere ulteriori dettagli". Il comunicato firmato da Adam Badsowski spiega che Therappresenta per CDRed l'inizio della loro storia: ...

A quasi 40 anni, l'attore dipotrebbe essere infatti troppo maturo per interpretare Cregan, dato che Rhaenyra suggerisce che il Signore di Grande Inverno ha circa 25 anni durante il ...CD Projekt Red sta celebratoin ogni modo, anche rendendo disponibile gratis il primo capitolo per celebrare il remake. Il titolo che per primo ha celebrato la saga letteraria di Sapkowski , che potete recuperare per ...Il videogioco cult The Witcher sarà al centro di un remake annunciato ufficialmente da CD Projekt Red, ma l'attesa sarà piuttosto lunga.In attesa del quarto episodio, CD Projekt RED annuncia a sorpresa The Witcher Remake, rifacimento della prima avventura di Geralt di Rivia per PC, PS5 e Xbox Series X/S.