(Di mercoledì 26 ottobre 2022) "Ildeve rappresentare un momento die di analisi deipreesistenti. Le emergenze non risolvono le criticità precedenti, ma le amplificano". Così il capo ...

"Problemi che sarebbero arrivati, non certo con la veemenza di una forza devastante, - ha osservato- ma che si sarebbero ugualmente manifestati, magari amplificati. Dobbiamo recuperare l'...... a partecipare alla cerimonia in occasione del ventesimo anniversario deldel Molise, ... Confermata invece la presenza alla cerimonia del capo della Protezione civile Fabrizioe dell'ex ... Terremoto: Curcio, dopo emergenza riflessione su problemi "Il dopo emergenza deve rappresentare un momento di riflessione e di analisi dei problemi preesistenti. Le emergenze non risolvono le criticità precedenti, ma le amplificano". (ANSA) ...L'intervento è stato finanziato con 2,2 milioni di euro della stessa Protezione civile nazionale. Dal 27 ottobre la struttura sarà pienamente operativa, con centralino codificato al numero 0737.431401 ...