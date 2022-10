Teatro Serra | “Il mio amico D” | un ragazzo cresciuto nel mito di Maradona

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNAPOLI – Venerdì alle ore 21.00, ildi Napoli, (a Fuorigrotta, in Via Diocleziano 316, adiacente l’Osservatorio Vesuviano) inaugura la rassegna ‘Campi ardenti’ stagione teatrale 2022/23 con lo spettacolo “Il mioD” di e con Pietro Tammaro, adattamento e regia di Luca Saccoia. E’ il racconto di un, e con lui di un’intera generazione, cresciuta neldi Diego Armando, figura mitica, eppure terrena, segno di speranza di cambiamento e sogno di un futuro migliore per tutti i “fortunati ragazzi a colori degli anni ’80”. Si replica sabato 29 alle 21:00 e domenica 30 ottobre alle 18:00, con una festa in onore del compleanno del “Pibe de oro”. Lo spettacolo usa come pretesto il calcio, l’amore e l’ammirazione per il ...