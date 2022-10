Scandicci-Vallefoglia in tv oggi | canale | orario e diretta streaming A1 Femminile 2022 2023 volley

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Tutto pronto per Savino Del Bene-Megabox Ondulati Del Savio, partita valevole per la seconda giornata della regular season di Serie A1di. Le toscane di coach Barbolini, dopo la netta vittoria all’esordio sul campo di Perugia, vanno a caccia di un nuovo successo nella prima casalinga della stagione. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione di Andrea Mafrici, che vuole conquistare altri punti importanti dopo la sofferta vittoria interna al tie-break contro Cuneo. Le umbre però dovranno superarsi per mettere in difficoltà la favorita. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 26 ottobre al Palazzo Wanny di Firenze. Di seguito, le ...