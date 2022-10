Rinnovato l’accordo di collaborazione tra SPAL e Unife

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Questa mattina presso l’Aula Magna del Dipartimento di Economia & Management dell’Università di Ferrara è stata ratificata la firma che sancisce il rinnovo delditra l’istiuzione accademica cittadina e la, nell’ambito del protocollo d’intesa “Ferrara CittAteneo“. Tra gli aspetti principali, laprevede l’avvio di una serie di tirocini che gli studenti laureandi potranno seguire presso le strutture della Società biancazzurra, l’applicazione di tariffe agevolate nei confronti degli studenti per le partite casalinghe dellae lo svolgimento di alcune lezioni universitarie presso lo Stadio Paolo Mazza. La Rettrice Laura Ramaciotti ed il Presidente biancazzurro Joe Tacopina, davanti ai giornalisti e ad un nutrito gruppo di studentesse e studenti ...

