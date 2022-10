Priscilla su Obama | “Ai provini sapevamo che era stata squalificata al Grande Fratello” | poi svela perché l’hanno arruolata

Leggi su biccy

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)questa settimana, in occasione del lancio della seconda stagione di Drag Race Italia, ha rilasciato una lunga intervista a Rolling Stone. “Già dalla prima stagione Drag Race Italia è stato un programma inclusivo a 360 gradi, con, ad esempio, la drag oversize. Anche in questa edizione teniamo fede a questa inclusività. Avremo la drag queen di coloree Narciso, la drag singer senza parrucca per combattere gli stereotipi classici della bellezza. E Gioffrè, concorrente mascherato che si fa chiamare il dragvuole rappresentare il mondo in drag come fenomeno d’arte. Cerchiamo di mostrarla come qualcosa che non ha confini, orientamento sessuale e di genere. Chiunque si voglia esprimere può fare la drag”. A questo punto il giornalista ha colto la palla al balzo e le ha chiesto di, già nota al ...