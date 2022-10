Napoli | minaccia i passanti con un piccone | arrestato

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCon le accuse di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale è statol’immigrato che nella notte ahato alcunibrandendo un. L’uomo, M.I., 34 anni, è un ghanese irregolare. Nei suoi confronti è scattata anche una denuncia per minacce aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. A notarlo, ieri sera, è stato un poliziotto libero dal servizio della Questura di, tra via Colombo e via Marina. Gli agenti sono intervenuti ma l’uomo, dopo essere stato disarmato, ha iniziato a colpirli con calci e pugni fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stato definitivamente bloccato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Agenzia ANSA

