Morto il cinghiale di Lainate | investito da un camion in autostrada

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) il cinghiale avvistato sulle strade di Lainate. In pochi giorni è diventato un fenomeno social con tantissime condivisioni del video in cui si vedeva scappare per le strade. E' di queste ore il ritrovamento della sua carcassa in Autostrada. Nelle scorse ore, i veterinari hanno recuperato ... L'articolo proviene da Il Notiziario.

La scoperta E poi questa mattina, mercoledì 26 ottobre, la segnalazione della Polizia Stradale, attorno alle 10.30, per un incidente in Autostrada. E' intervenuta sul posto Polizia del Gruppo. Non ci sono feriti tra gli occupanti dell'utilitaria, mentre l'animale selvatico è morto finendo nella vegetazione fuori dalla carreggiata. Il cinghiale, la cui carcassa è stata recuperata dal personale. Morto il cinghiale avvistato sulle strade di Lainate. In pochi giorni è diventato un fenomeno social con tantissime condivisioni del video in cui si vedeva scappare per le strade. E' di queste ore il ritrovamento della carcassa. Dopo l'avvistamento di qualche giorno fa di un cinghiale a spasso per le vie del centro, oggi è stata recuperata una carcassa. Che l'animale sia lo stesso? Può essere. Il primo avvistamento è stato fatto qualche giorno fa.