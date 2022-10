Henry è sicuro | «Non credo che Zidane voglia la Juve»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Le parole di Thierrysu: «che stia aspettando solo una chiamata nella nazionale francese» Intervistato da CBS Sports, Thierryha parlato del futuro die della sua destinazione futura. Di seguito le sue parole. «É stato accostato a molte squadre, ma queste informazioni non sono mai state vere Nonche Zizouguidare lantus.che stia aspettando solo una chiamata nella nazionale francese, e questo ha senso per me. Io non andrei in questo momento allantus fossi in lui. Ha vinto tutto, tre Champions. Aspetta la chiamata della Nazionale». L'articolo proviene da Calcio News 24.