Giorgia Meloni e l' abbraccio di Salvini | si alza il coro

Accoglie le scuse dima non il disappunto il deputato di Sinistra Italiana - Verdi al qualesi è rivolta in aula dandogli del ...ROMA - Il "nuovo patto fiscale" diparte da una "nuova Agenzia delle entrate" . Lo ha fatto capire bene la premier nel suo discorso sulla fiducia. Non solo "tregua fiscale" sulle cartelle che dovrà trovare una traduzione:...Utilizziamo cookie di prima e di terza parte per garantire la funzionalità del sito, per raccogliere informazioni statistiche sul numero di utenti che accedono al sito e per mostrare annunci pubblicit ..."Ringrazio tutte le forze politiche per aver ascoltato le linee programmatiche che l'esecutivo intende attuare per risollevare l'Italia. Domani sarò in Senato per un altro importante tassello. La rott ...