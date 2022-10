Fiumicino | i Centri Anziani diventano Aps autonome | firmata la convenzione

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)– “In sala giunta abbiamo firmato la nuovatra il Comune e i sette, necessaria dopo la trasformazione in Aps (associazioni di promozione sociale)”. Lo fa sapere il sindaco di, Esterino Montino, che spiega: “Come previsto dalla normativa nazionale e, a seguire, da quella regionale anche il Comune diha provveduto a stilare un nuovo regolamento per i propri. Siamo molto soddisfatti del risultato che deriva da un lungo lavoro degli uffici, della Commissione preposta, dell’assessorato e dell’intero Consiglio Comunale. Adesso ihanno certamente più responsabilità, ma anche una maggiore libertà di gestione e di ...

Il Faro online

