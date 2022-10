F1 | David Coulthard | “Max Verstappen fa la differenza | è il migliore in questo momento!”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Un vero e proprio fattore. I responsi sul Mondiale 2022 di F1 sono arrivati: Maxe Red Bull campioni. In Texas l’olandese ha dato un’altra dimostrazione di forza, andandosi a prendere il 13° successo stagionale ed eguagliando il record di vittorie in un’annata nei singoli GP dei tedeschi Michael Schumacher e Sebastian Vettel. Con altre tre gare a disposizione, Max ha grandi possibilità per stabilire un nuovo primato in tal senso e confermare, qualora ve ne fosse bisogno, che ildell’anno sia stato lui. A pronunciarsi in merito è stato. L’ex pilota di Williams, McLaren e Red Bull, ha espresso la sua opinione a riguardo in maniera chiara. A detta dello scozzese, infatti, il neerlandese è ildi tutti in quest’era delle monoposto a effetto suolo: “Guardando con ...