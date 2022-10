F1 | Audi e Sauber insieme nel mondiale dal 2026

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Roma, 26 ott. - (Adnkronos) -entrerà neldi Formula 1 dalgrazie alla collaborazione con. L'annuncio ufficiale è arrivato dalla casa tedesca, che già in agosto aveva comunicato l'ingresso nel circus.sarà dunque team e produttore di power unit dal. Laresterà in Formula 1 fino al 2023 con la denominazione Alfa Romeo F1 Team. Il progetto che porteràalla stagioneè ambizioso: l'ampliamento della struttura di Neuburg in termini di personale, edifici e infrastrutture tecniche dovrebbe essere in gran parte in atto nel 2023. I primi test con il propulsore sviluppato con i regolamentiin una vettura di prova di Formula 1 sono previsti per il ...

A due mesi dall'annuncio dell'ingresso diin Formula 1, dal 2026, arriva l' ufficializzazione dell'accordo con. Il team elvetico sarà partner dell'avventura della casa di Ingolstadt, che procederà col rilevarne una quota ...La giornata odierna si è aperta con l'annuncio della partnership traa partire dal 2026, anno in cui entrerà in vigore il nuovo regolamento sulle power unit. Stefano Domenicali ha esternato tutto il suo entusiasmo per questo sodalizio tecnico - sportivo, ...La giornata odierna si è aperta con l'annuncio della partnership tra Audi e Sauber a partire dal 2026, anno in cui entrerà in vigore il nuovo regolamento sulle power unit. Stefano Domenicali ha estern ...Ora è ufficiale: Audi ha scelto Sauber come team per entrare in Formula 1 nel 2026. La notizia era nell'aria già da diverso tempo dopo l'abbandono di Alfa Romeo alla squadra svizzera. La casa tedesca ...