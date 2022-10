Esce di casa e viene divorata da un pitone | l’orribile fine di una donna | I precedenti

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) In Italia negli ultimi tempi la popolazione deve fare i conti con una presenza sempre più costante di animali selvatici nei centri urbani, in primis i branchi di cinghiali. Tuttavia, non bisogna mai dimenticare che dall’altra parte del mondo hanno a che fare tutti i giorni con presenze decisamente più pericolose. Ad esempio sull’isola di Sumatra, in Indonesia, nota per essere la sesta isola più estesa del pianeta e anche per il devastante tsunami che l’ha colpita nel 2004, con oltre 170.000 vittime. Nella provincia di Jambi, come riporta anche il quotidiano Leggo, unadi 54 anni era uscita diper andare in una piantagione a poca distanza dalla sua abitazione. L’obiettivo dellaera quello di raccogliere della gomma, ma quando il marito si è accorto che la sua compagna non faceva rientro a ...

Metropolisweb

... Un punto di non ritorno House of the Dragon è ambientata 200 anni prima dei fatti de Il Trono di Spade e segue gli eventi che hanno portato alla caduta diTargaryen, 172 anni prima della ..."E' stato un successone " spiega De Paoli - perché la mia proposta […] Cronaca Genova Genova,dimalgrado sia in quarantena per acquistare droga: denunciato Posted on 24 Gennaio 2022 ... Castellammare. Esce di casa per comprare il pane, investito in via Napoli: gravissimo un 63enne (ANSA) - PERUGIA, 26 OTT - Esce in libreria e negli store online il nuovo romanzo ... "La discesa degli Dei" è - si legge in un comunicato della casa editrice - "un racconto appassionante e originale, ...Esce in libreria e negli store online il nuovo romanzo di Marino Bartoletti "La discesa degli Dei", edito da Gallucci, che arriva dopo il successo de "La cena degli Dei" (vincitore del premio Selezion ...