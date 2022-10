La Gazzetta dello Sport

Edinvuole vivere un altro pomeriggio da protagonista in Champions. Come quello all'andata proprio sul campo del Viktoria Plzen quando, grazie a un suo gol e a un suo assist (per Dumfries), l'Inter ...... De Vrij e Bastoni in difesa, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco a centrocampo,e Lautaro in attacco. Bilek, ormai rassegnato all'eliminazione (resta un lumicino sull'... Dzeko, l’Europa e il futuro: può restare all’Inter, le basi della trattativa Il bosniaco garantisce sempre massima affidabilità: ci sarà lui al fianco di Lautaro Martinez in Inter-Viktoria Plzen ...Walter Sabatini è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tv Play rilasciando alcune dichiarazioni su vari temi, tra cui Dzeko e De Rossi ...