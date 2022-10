Bloomberg | “Accertamenti della Finanza su Pfizer Avrebbe trasferito 1 | 2 miliardi di profitti fuori dall’Italia per evitare di pagare le tasse”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) La Guardia die l’Agenzia delle Entrate hanno avviato una verifica fiscale nei confronti diper una presunta evasione suda 1,2di euro. A diffondere la notizia è stata l’agenziaspecificando che, al momento, le autorità italiane stanno svolgendo solo un’attività di verifica, del cui esito non si ha ancora certezza, ma che non è stato ancora notificato alcun verbale di accertamento. Secondo le indiscrezioni diffuse dalla testata americana, il colosso farmaceutico ha1,2di euro dia divisioni in altri Paesi perdilesugli utili. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

