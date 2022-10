Gazzetta del Sud

...eseguita rappresenta testimonianza della costante attenzione riservata dalla Guardia di Finanza al fenomeno del "lavoro nero" che costituisce piaga per l'intero sistema economico perché...In sei attività commerciali con sede a, Andria e Bisceglie la guardia di finanza ha scoperto 21 lavoratori in nero e 4 lavoratori ...- per l'intero sistema economico perchérisorse all'... Barletta, sottrae un bagaglio contente medicinali salvavita e un tablet: arrestato