Al via progetto ‘Si Può’ per tempo libero e turismo accessibili

Agenzia ANSA

Instagram Stories, la ex gieffina aveva detto: ' Ho concentrato le mie energie negli ultimi ... sembra proprio che sarà questa la giornata nel corso della quale uscirà questo nuovosegreto.L'occasione da non lasciarsi sfuggire è che la Piattaforma europea più importante sta seriamente prendendo in considerazione ilma. Prima dellibera definitivo, serve l'approvazione ... Clima:al via progetto su impatto ambientale al Liceo Galilei di Pescara Sono molto ottimista sul fatto che il progetto dello stadio prenderà il via l'anno prossimo con tutte le approvazioni", aggiunge. Sull'importanza di avere stadi moderni in Italia, Gazidis spiega: ...Solo il 44,4% degli oltre 3 milioni e 100mila italiani che convivono con una qualche forma di disabilità è soddisfatto del proprio tempo libero, contro il 69,4% del resto della popolazione. E affinché ...