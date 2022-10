WhatsApp down oggi in tutta Italia | impossibile mandare e ricevere messaggi

(Di martedì 25 ottobre 2022) (Adnkronos) –, martedì 25 ottobre, in buona parte di. Il malfunzionamento è iniziato questa mattina intorno alle 9 e sudetector.it, sito che monitora anomalie e problemi della rete, c’è un boom di segnalazioni. Inizialmente i problemi riguardavano le chat, con l’impossibilità di inviare, successivamente il servizio è diventato completamente offline, con l’impossibilità di inviare ea tutti i contatti. Coinvolte sia la versione per smartphone che quella per pc,Web. Gli altri servizi di Meta (come Facebook e Instagram) sembrano invece funzionare correttamente. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Sui social sono molti i meme: c'è chi si lamenta di aver spento e riaccesso il modem Wi - Fi diverse volte, salvo rendersi conto solo alla fine del, e chi ironizza sul fatto che è in ...: ecco perché l'app di messaggistica si è bloccata, il famoso servizio di messaggistica istantanea si è bloccato, lasciando gli utenti nel dubbio sul fatto che si tratti ...Stamattina WhatsApp è down in buona parte di Italia. Oggi 25 ottobre 2022 WhatsApp ha smesso di funzionare verso le 09:00 di mattina e al momento in cui scriviamo non sembra che abbia ancora ripreso ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...