Il Manifesto

... le tante, la distruzione, i milioni di profughi, la crisi energetica, il bisogno di ... garantendo continuo sostegno a Kiev e mantenendo un atteggiamento di massima fermezza nei confronti...Consentitemi, insieme a tutti voi, di rinnovare qui il cordoglio per lee la vicinanza a ... partendo dalla riduzione delle imposte sui premi di produttività, dall'innalzamento ulteriore... Vittime della strada, velocità e telefonini le prime cause Vittime della strada, velocità e telefonini le prime cause Ciro Modugno era in sella al suo scooter quando un'auto l'ha investito. Inutile i soccorsi, il 15enne morì poche ore dopo il violentissimo impatto. Alla guida il 30enne Pietro Capolungo, attualmente a ...Tra le vittime anche l’ex calciatore del Napoli Giuseppe Bruscolotti, il difensore originario di Sassano: ecco cosa è emerso ...