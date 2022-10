Vaiolo scimmie | zero casi in Italia negli ultimi 4 giorni

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 25 ottobre 2022) (Adnkronos) – Nessun nuovo caso didelleè stato segnalato in. Al 25 ottobre il totale delle infezioni registrate resta dunque fermo a quota 890, lo stesso dato dell’ultima rilevazione del 21 ottobre. E’ quanto emerge dal sistema di sorveglianza del ministero della Salute con Regioni e Province autonome, nel report aggiornato a oggi. Decisa frenata del contagio, quindi, come sta avvenendo anche in gran parte degli altri Paesi colpiti dall’epidemia di monkeypox. Quanto ai dettagli delle infezioni registrate finora nella Penisola, icollegati a viaggi all’estero sono 245. L’età mediana dei pazienti è sempre 37 anni (con un range che va dai 14 ai 71 anni); 877 sono uomini e 13 donne. La regione con più ...