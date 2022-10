Uccide la figlia disabile con una dose letale di farmaci e si toglie la vita

(Di martedì 25 ottobre 2022) Un uomo anziano ha ucciso lae si è poi tolto laquesta notte a Osnago, centro della Brianza in provincia di Lecco . L'omicidio sarebbe avvenuto somministrando alla donna una ...

Un uomo anziano ha ucciso ladisabile e si è poi tolto la vita questa notte a Osnago, centro della Brianza in provincia di Lecco . L'omicidio sarebbe avvenuto somministrando alla donna una massiccia dose di farmaci. ...Omicidio - suicidio questa notte a Osnago, centro della Brianza in provincia di Lecco dove un uomo ha ucciso ladisabile e poi si è tolto la vita. L'uomo anziano ha ucciso laquarantenne, somministrandole una massiccia dose di farmaci, e poi si è tolto la vita. La scoperta è stata fatta stamane da un altro figlio dell'uomo . Sul posto diverse pattuglie dei ...Uccide la figlia e si toglie la vita. La tragedia si è consumata nella mattinata di oggi, martedì 25 ottobre 2022, in piazza della Pace a Osnago. Uccide la figlia e si toglie la vita, tragedia a Osnag ...Un uomo anziano ha ucciso la figlia 40enne somministrandole alte dosi di farmaci: solo dopo essersi accertato della morte della donna si è tolto la vita ...