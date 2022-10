Meloni | Mai più casi come Bibbiano

... non hoprovato simpatia o vicinanza nei confronti dei regimi antidemocratici. Per nessun regime, fascismo compreso". Così la presidente del Consiglio Giorgianel discorso per la fiducia ...... il pdf con il testo completo Giorgiaoggi ha tenuto il discorso alla Camera per chiedere il ... Eppure la sua solennità è tale che non sonoriuscita ad intervenire senza un sentimento di ...Sarebbe una grande riforma della politica se il senno potesse essere sparso tanto facilmente e rapidamente quanto la follia.. Niente è ...Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Abbiamo assunto l impegno di limitare l eccesso di discrezionalità nella giustizia minorile, con procedure di affidamento e di adozione garantite e oggettive, ...