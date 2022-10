Meloni | contro caro energia è un dovere sfruttare il nostro gas

... primo passo per la sua investitura, la premier italiana, Giorgia, ha dichiarato di "non ... partito postfascista, ha rimarcato che le leggi razzialigli ebrei, approvate dal regime di ...: 'Su mie spalle peso prima donna premier" vedi anche Governo, dalla fiducia alla ... Come Alfonsina (Strada) che pedalò forteil vento del pregiudizio. Come Maria (Montessori) o ...Giorgia Meloni, la neo-presidente del Consiglio, ha tenuto il suo discorso programmatico alla Camera dei Deputati. In apertura ha ringraziato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il pres ...La premier nel discorso di insediamento cita il periodo che portò al rilascio della quietanza liberatoria Onu (foto Ansa) LA SVP APPREZZA: «Passo importante della premier, sulla fiducia ci asterremo» ...