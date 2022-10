Agenzia ANSA

del Consiglio Energia alla revisione della direttiva sulla prestazione energetica degli edifici (nota come Epbd). La posizione concordata dai ministri prevede che entro il 2030 tutti i ...Un patrimonio di energiatroppo spesso bloccato da burocrazia e veti incomprensibili. Insomma,... allasoprattutto del rincaro dei prezzi delle materie prime e della crisi energetica. Perché ... Luce verde ministri Ue su case a emissioni zero entro 2050 - Europa Luce verde del Consiglio Energia alla revisione della direttiva sulla prestazione energetica degli edifici (nota come Epbd). (ANSA) ...Il processo dovrebbe durare due mesi. Un'ottantina i testimoni finora ammessi dalla giudice. "Usò il suo potere come re di Hollywood per aggredire sessualmente donne a Los Angeles e Beverly Hills": qu ...