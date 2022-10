Energia | ancora in alto mare price cap gas e strumento Ue anti rincari

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 25 ottobre 2022) Il Consigliodell'Ue svoltosi oggi a Lussemburgo non ha impresso quella svolta operativa che si sperava potesse finalmente arrivare, nella risposta europea all'emergenza deidei prezzi energetici, dopo il mandato chiaro che era stato dato ai ministri e alla Commissione dai capi di Stato e di governo al loro vertice di Bruxelles del 20 e 21 ottobre. L'adozione delle "misure concrete" chieste dai leader è rimandatauna volta di un mese, a un nuovo Consiglio straordinarioconvocato dalla presidenza ceca di turno per il 24 novembre. E non è affatto detto che ci saranno sul tavolo, anche in quell'occasione, le proposte formali della Commissione per le due misure più controverse, e più sostenute finora dall'Italia. Le due misure, sottoposte a una tattica temporeggiatrice da parte della ...