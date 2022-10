Di Maio alla Farnesina Un bilancio positivo e una macchina pronta a ripartire

(Di martedì 25 ottobre 2022) Nei giorni scorsi Luigi Diha passato il testimone ad Antonio Tajani al ministero degli Esteri. Invece di parlare della sua parabola politica prima nel Movimento 5 Stelle e poi come leader di Impegno civico, ci sembra interessante raccontare la sua esperienza. Anche perché, e questo potrà suonare strano, è rimasto in carica tre anni e un mese ed è dunque il più longevo dei suoi sei predecessori. Il suo mandato, infatti è durato più di quelli di Terzi di Sant’Agata, Bonino, Mogherini, Gentiloni, Alfano, Moavero Milanesi, e solo poco meno dell’ultimo ministro espressione di una maggioranza elettorale, ovvero Franco Frattini (tre anni e sei mesi). Durante il suo mandato, emerge chiaramente l’evoluzione personale e politica, ed è altrettanto evidente l’attenzione data al ministero, al corpo diplomatico, e ...

Cancellati i profili Facebook e Tik Tok, adesso per Diè il tempo della riflessione . "Grazie all'esperienza acquisita in questi anniFarnesina, presto potrebbe impegnarsi con un'azienda di ......presenza del ministro degli Esteri Luigi Di(governo giallorosso), sulla scia della firmata italiana sulla Via della Seta avvenuta pochi mesi prima, a marzo (governo gialloverde guidato da ...La Filarmonica della Scala accompagna per mano i bambini in un percorso attraverso le favole di Hans Christian Andersen e la musica che hanno ispirato. E lo fa con un nuovo spettacolo che andrà in sce ...I due candidati di Forza Italia e di Fratelli d'Italia senza alcuna competenza nel settore. Giorgia Meloni ha annunciato di voler chiudere la questione ...