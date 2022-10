Ciclismo | Gianni Savio | “Drone Hopper non paga da 3 mesi Per il 2023 penso ad una Continental”

Leggi su oasport

(Di martedì 25 ottobre 2022) Sono giorni concitati, tesi e non facili per, il Team Manager dellaAndroni Giocattoli che rischia di fermarsi dopo 26 grandi anni (la Glacial Selle Italia è del 1996, ndr) e che negli ultimi dieci anni ha saputo portare nel World Tour corridori dal calibro di Egan Bernal e Ivan Sosa, Davide Ballerini, Mattia Cattaneo, Fausto Masnada, Andrea Vendrame, Simon Pellaud e Andrea Piccolo, fino a Jefferson Cepeda e Natnael Tesfazion: “La situazione economica della squadra attualmente è buona, nel senso che non ci sono problemi nel terminare questa stagione e questo perché io e Marco Bellini abbiamo trovato delle soluzioni alternative per sopperire aimenti che non sono stati fatti dalla, che è indietro di tre mensilità e quindi per ...