Calcio | Champions Barça | Xavi' C' è ancora speranza | guarderemo l' Inter'

(Di martedì 25 ottobre 2022) "Non dipende da noi e le possibilità sono minime, ma col Bayern daremo tutto", dice il tecnico catalano BARCELLONA (SPAGNA) -dà l'idea di non riuscire a rassegnarsi, del resto è giusto così ...

Purtroppo inabbiamo commesso degli errori e adesso la qualificazione non è più nelle nostre mani. Domani guarderemo la partita insieme nello spogliatoio, ma poi scenderemo in campo per ......il Napoli di Luciano Spalletti si prepara all'ultima sfida interna della fase a gironi di. Dobbiamo avere un modo nostro di fare. Vero che siamo primi, ma la cosa più importante per ...L'allenatore azzurro torna sui temi che hanno animato la vittoria di misura all'Olimpico contro la Roma e presenta la sfida Champions coi Rangers: "Potrebbero esserci 3-4 cambi, ma all'insegna dell'eq ...Tutti i numeri da non perdere su Lautaro Martinez; dopo le buone prestazioni e i gol delle ultime gare, l'argentino potrebbe essere decisivo anche contro il Viktoria Plze in Champions.