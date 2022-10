10 idee per passare un tranquillo weekend di paura

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 25 ottobre 2022) Halloween è ormai alle porte, tra feste in maschera e scherzi da brivido, leggende e zucche da decorare. Per l’occasione Campeggi.com, ha preparato un itinerario tutto italiano che tocca 10 (+1) destinazioni legate a leggende, tradizioni, luoghi e misteri “spettrali”. Un viaggio che parte dal Nord, con la leggenda della Dama Bianca in Friuli Venezia Giulia, e che passa per l’Umbria, dove si trova il pozzo di San Patrizio, e le Marche, con il suo Cimitero delle Mummie, per arrivare a Palermo dove un numero incalcolabile di diavoli protegge un antico tesoro. Per i più timorosi è prevista una sosta “bonus” in Campania, dove nel campo di zucche è possibile immergersi nell’atmosfera americana del Pumpkin Patch. La leggenda della Dama Bianca Tra le bellezze della costa giuliana spiccano i ruderi bianchi del Castello Vecchio di Duino, che custodiscono la leggenda della “Dama bianca”. La ...