Vasto incendio a Nettuno | capannone avvolto dalle fiamme | esplosa una cisterna di Gpl

Il rogo è divampato nella notte alle Officine Amati, in provincia di Roma. Lo scoppio ha terrorizzato gli abitanti della zona, in fiamme una ventina di mezzi. Lingue di fuoco visibili a chilometri di .Numerose le squadre dei vigili del fuoco impegnate a fronteggiare ilche, divampato da uno dei pullman presenti nell'autofficina, ha quindi interessato gli altri mezzi in sosta vicino. ...Il rogo divampato nella notte. Sul posto i pompieri e gli agenti della Polizia di Stato che indagano sull'origine dell'incendio ...Sul posto vari mezzi del vigili del fuoco, le operazioni di spegnimento sono durate tutta la notte Vasto incendio in una autofficina meccanica a Nettuno, centro del litorale laziale. Il fatto è avvenu ...