Superbike | novità su Price Cap e Concessioni dal 2023

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Le tappe europee del Mondiale2022 sono terminate e il GP di questo weekend andrà in scena in Argentina dove il trio Bautista-Razgatlioglu-Rea darà sicuramente di nuovo spettacolo. Il pilota Ducati è favorito nella lotta al titolo, avendo accumulato 56 punti di vantaggio su Toprak e 82 su Johnny. Ma con tre round da disputare non bisogna dare tutto per scontato. Prima che inizi la battaglia presso il circuito di San Juan, però, è arrivato l’annuncio ufficiale riguardante alcuni cambiamenti nel regolamento sia tecnico che sportivo decise dellaCommission in una riunione avvenuta in occasione dell’ultimo evento portoghese di Portimao e che impatteranno non poco su molti aspetti del campionato., ledel regolamento tecnico SUPERDal ...