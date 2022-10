Roma vs Napoli 0-1 | amarezza all’Olimpico basta Osimhen

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Termina il match delle ore 20.45travs0-1. Partita equilibrata con la qualità azzurra che alla fine fa la differenza.vs0-1: nessuna occasione per i giallorossi Non e’ una novità le partite le vince chi conclude segnando nella porta avversaria. Un match equilibrato quello dell’Olimpico cominciato dai padroni di casa con il giusto piglio, in maniera decisa. La squadra di Mourinho nella prima parte del match interrompe categoricamente il fraseggio dei partenopei pressando sulla trequarti rischiando molto poco. Riesce ad arrivare più volte sotto porta senza però incidere. Anzi senza neanche tirare. Non a caso è ilche ad arrivare in porta con l’unica conclusione della prima frazione di gioco con Zieli?ski che impegna Rui Patricio. ...