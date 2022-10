Moto3 | il team di Max Biaggi lascia la categoria Squadra gestita da Peter Öttl

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Dopo il sorriso, l’addio. In Malesia si è concretizzata la prima doppietta del marchio Husqvarna con le moto dello Sterilgarda Max Racing guidate dal britannico John McPhee e del giapponese Ayumu Sasaki. Tuttavia, nelle ore successive, Maxha annunciato l’addio dallaal termine del Mondiale 2022. Ladal “Corsaro” era nata da un rapporto di collaborazione tra il sei volte iridato e, che deteneva una entry di cui non aveva più bisogno quando nel 2019 il figlio Phillip avevato la minima cilindrata per tentare l’avventura in Moto2. In questo modoera riuscito ad assumere il comando delle operazioni e a costruire una. All’inizio il pilota era unico, come nel caso di Aron Canet, e ...