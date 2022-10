(Di lunedì 24 ottobre 2022), 24 ott.(Adnkronos) - Era il 1962 quando negli Stati Uniti, sulle pagine del n. 15 di Amazing Fantasy, usciva una storia a fumetti con un nuovo personaggio destinato a entrare nei cuori del pubblico di tutto il mondo: Spider-Man, l'. Rivoluzionando quello che era il mondo dei supereroi dell'epoca, perlopiù popolato di uomini adulti, il giovane adolescente Peter Parker, ragazzino genialoide preso in giro dai compagni di classe che assume superpoteri grazie al morso di unradioattivo, divenne subito l'eroe in cui ogni ragazzo o ragazza poteva liberamente identificarsi. E fu subito un grande successo. Per festeggiare i suoi sessant', aci sarà unaa lui dedicata. Curata e allestita negli spazi del padiglione 12 a Rho ...

Il Sannio Quotidiano

... della scienza e del racconto, la Mostra e l'intero progetto si propongono di riconsiderare e rivalutare la relazione trae natura mettendo in discussione la dualità tra l'e l'ambiente. La ...Non mancano i mercatini, dallemercato di oggetti antichi, moderni e vintage a quelli che ... per lunedì 24 ottobre alle ore 21, "L'invisibile" diretto dal regista James Whale. Tratto dall'... Mostre: l’Uomo Ragno compie 60 anni, a Milano una mostra per festeggiarlo Milano, 24 ott. (Adnkronos) - Era il 1962 quando negli Stati Uniti, sulle pagine del n. 15 di Amazing Fantasy, usciva una storia a fumetti con un nuovo personaggio destinato a entrare nei cuori del pu ...Presentato con successo nel corso della Festa del Cinema di Roma, ad Alice nella Città, il progetto artistico "Women in love" ideato da Benedetta Paravia, la Princess Bee ...