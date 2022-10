Macron in Vaticano per l’incontro con il Papa

(Di lunedì 24 ottobre 2022) (Adnkronos) – Emmanuel, presidente della Francia, con la consorte in visita dalquesta mattina in. Si tratta della terza udienza tra Bergoglio e il capo dell’Eliseo, dopo quella del 26 giugno 2018, alla quale è seguito, il 26 novembre 2021, un colloquio privato durato più di un’ora. Ieriha partecipato all’ incontro di preghiera per la pace con i rappresentanti delle grandi religioni mondiali organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio, dal titolo “Il Grido della pace”, che si concluderà con l’intervento deldomani al Colosseo. L'articolo proviene da Italia Sera.

