“La Fiorentina e il sindaco dicono che Firenze non è xenofoba | ma i fatti raccontano altro”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) “Lae ilchenon è, mai i”. Il Corriere dello Sport commenta la vergogna del Franchi. Ieri, in rete, circolavano i video che ritraevano alcuni “tifosi” dellamentre aggredivano un tifoso dell’Inter colpevole di indossare la maglietta della sua squadra. Un’aggressione in branco, in mezzo a urla subumane e violente: «Buttalo di sotto!». Il quotidiano sportivo la definisce l’ennesima pagina di sport che ha visto protagonista lo stadio di. “Un’altra pessima pagina di sport. L’ennesima che, nel recente passato, ha visto protagonista l’Artemio Franchi di, teatro anche sabato sera di alcuni episodi di faccia a faccia ...

... ne ha ricordato gli albori in Molise, la cui prima radiocronaca è stata Campobasso -di ... Tiziana Di Sante (presidente Fondazione Tercas), Piergiorgio Ferretti (di Atri) e di ...... ildi San Miniato Simone Giglioli e l'avvocato Giacomo Gozzini (insieme al figlio Pietro, ...Firenze per la grande disponibilità e gentilezza dimostrata a poche ore dal match con la...La Borsa mediterranea del turismo archeologico è patrocinata dal Ministero della cultura, dal Ministero del turismo ...Una parte per il tutto, figura retorica che però a forza di usarla diventa concetto, percezione e infine realtà franca e accettata. Lo stadio di Firenze, anzi, il pubblico di Firenze coinvolto per int ...