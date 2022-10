"Ci vuole un nuovo Recovery". Avviso del Fmi all'Europa. Altrimenti sarà catastrofe

Leggi su iltempo

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Un altro "Fund" per suparare la crisi energetica, il caro bollette e la spirale dell'inflazione. Non è solo la richiesta all'della sola politica italiana. Ma l'mandato a Bruxelles dall'autorevolissimo Fondo Monetario Internazionale. «I decisori politici europei si trovano ad affrontare compromessi molto complessi e scelte difficili di fronte a una situazione deleteria che potrebbe peggiorare, in cui una crescita debole e un'inflazione elevata si combinano». Lo scrive in un articolo sul suo blog Alfred Kammer, direttore dello European Department al Fondo Monetario Internazionale, a proposito della situazione politico-economica europea e in particolare sul tema del contrasto all'inflazione. «In breve, devono inasprire la politica macroeconomica per ridurre l'inflazione aiutando al contempo le famiglie ...