La Svolta

... direttrice Sc Oncologia medica 3 tumori- collo, Fondazione Irccs Istituto nazionale tumori ...degli Studi di Milano - Ciò è dovuto principalmente alla scarsa conoscenza di questi tipi di, ...Salute : organizza quegli aspetti della tua vita che ti fanno venire la(22 giugno - 22 luglio) " Inizierai la settimana fortissimo, pronto ad affrontare tutto e tutti, ma devi stare ... Ultimo'ora: Cancro testa-collo, da Merck una App per dare voce a chi non ne ha (Adnkronos) – Uno strumento di comunicazione assistita studiato per chi, affetto da un tumore della testa e del collo, si trova senza voce o con difficoltà a parlare. E’ la App ‘La Mia Voce’, lanciata ...Carolyn Smith e Rosanna Banfi si tengono strette a Ballando con le stelle. Le due, unite dalla lotta contro il cancro, si abbracciano in lacrim e: il momento è toccante e commuove tutti. La 59enne, fi ...