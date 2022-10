(Di lunedì 24 ottobre 2022)teme di rimanere senza frutta esotica: «Che vuol dire ministero della? Metteranno fuorilegge l'ananas?», chiede allarmata.Sandra Zampa è preoccupata: «Bisogna mangiarsi di nascosto il camembert? E se ti beccano?». Il renziano Luigi Marattin ventila un blocco all'import di kiwi, e chi ama la cucina giapponese trema all'idea di non poter più trovare l'amato sushi nei ristoranti italiani. Insomma, tra ironia e sfottò si è già aperto il caso del ministero della, nome che Giorgia Meloni ha deciso di dare al dicastero dell'Agricoltura che sarà guidato dal fedelissimo Francesco Lollobrigida, di Fdi. In verità, l'Italia non è la sola ad avere chiamato così il ministero, laè arrivata ...

Liberoquotidiano.it

"In un clima economico non favorevole " spiegaCoppo , Presidente di Confindustria ... E anche i dati della nostra indagine trimestrale confermano le criticitàdalle imprese della nostra ...'In un clima economico non favorevole - spiegaCoppo - ci conforta rilevare la tenuta del ... E anche i dati della nostra indagine trimestrale confermano le criticitàdalle imprese della ... Avvertite Laura Boldrini: la sovranità alimentare c'è anche in Francia CASERTA - Incredibile ma vero, una donna di Caserta è diventata madre senza saperlo. La donna avvertiti forti dolori, credeva fosse una colica, dovuta ...Ci porta a Teshima, un'isoletta remota nel sud-ovest del Giappone, dove si trovano gli Archivi del Cuore creati dal grande artista Christian Boltanski, morto nel 2021, che ha registrato e catalogato p ...