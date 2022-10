Atleta dell’anno Fisi 2022 | Boscacci | Brignone e Goggia in corsa

Leggi su sportface

(Di lunedì 24 ottobre 2022) “Chi sarà il successore di Marta Bassino nellaall‘? Gli appassionati degli sport invernali sono pronti a scoprire chi ha conquistato l’agognato premio per quest’anno tra le migliaia di voti arrivati via mail. I votanti hanno espresso la loro preferenza sino alla scadenza del concorso venerdì 21 ottobre“. Lo ricorda ladal suo sito. “La proclamazione avverrà domenica 30 ottobre alle ore 18.00 nel corso di Skipass a ModenaFiere in programma durante la tradizionale Festa degli Azzurri. Fra le decine di migliaia di preferenze giunte, i tre atleti che hanno ottenuto il maggior numero di voti sono risultati in ordine alfabetico:Michele,Federica eSofia”. SportFace.